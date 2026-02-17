OVL-UÇK pas marshit: Ftojmë Gjykatën Speciale t’i numërojë dhe t’i marrë parasysh të gjithë këta zëra kundërshtues
Lajme
Organizata e Veteranëve të Luftës, OVL-UÇK, ka dal me një reagim pas marshit “Drejtësi, jo politikë” që u organizua sot në Prishtinë nga platforma “Liria ka emër”.
OVL ka publikuar një foto të marshit ku tregon pjesëmarrjen amsive të qytetarëve sot në marsh, transmeton lajmi.net.
“Ftojmë Gjykatën Speciale t’i numërojë dhe t’i marrë parasysh të gjithë këta zëra kundërshtues. FALEMINDERIT, SHQIPTARË!”, thuhet në reagimin e tyre./lajmi.net/