OVL-UÇK dënon nderimin e Ratko Mlladiqit në Serbi: Kujtimi dhe dinjiteti i viktimave nuk negociohen – As tani, as kurrë

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka reaguar lidhur me ceremoninë e varrimit të ish-komandantit serb të dënuar për krime lufte, Ratko Mlladiq. Në një reagim, OVL-UÇK e ka dënuar ashpër atë që e cilëson si përpjekje të Serbisë për ta paraqitur Mlladiqin si hero kombëtar dhe varrimin e tij si akt nderimi shtetëror.…

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29/08/2026 15:22

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka reaguar lidhur me ceremoninë e varrimit të ish-komandantit serb të dënuar për krime lufte, Ratko Mlladiq.

Në një reagim, OVL-UÇK e ka dënuar ashpër atë që e cilëson si përpjekje të Serbisë për ta paraqitur Mlladiqin si hero kombëtar dhe varrimin e tij si akt nderimi shtetëror.

“Kurorëzimi i një krimineli të dënuar lufte si hero kombëtar fyen çdo viktimë të tij dhe rehabiliton hapur ideologjinë që prodhoi gjenocid”, thuhet në reagim.

OVL-UÇK ka akuzuar Beogradin se po refuzon të përballet me të kaluarën e tij dhe ka paralajmëruar se, sipas tyre, një qasje e tillë kërcënon paqen në rajon.

“Kujtimi dhe dinjiteti i viktimave nuk negociohen. As tani, as kurrë”, thuhet në reagim./Lajmi.net/

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