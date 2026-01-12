OVL-UÇK: Asnjë grua në kryesi të veteranëve

12/01/2026 23:30

Gratë e vajzat e Kosovës kontribuuan në luftën e UÇK-së, madje edhe në vijën e frontit.

Por asnjë grua nuk është zgjedhur në kryesi të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, ndërsa pjesëmarrja e tyre mbetet e kufizuar për shkak të rregulloreve dhe mungesës së interesimit ligjor.

Veteranet premtojnë angazhim më të madh në të ardhmen për të ruajtur kontributin dhe vlerat e luftës.

