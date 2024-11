Osmani uron Republikën e Surinamit me rastin e Ditës së Pavarësisë

Nëpërmjet një postimi në “X”, e para e vendit rikonfirmoi angazhimin e Kosovës për të forcuar lidhjet dypalëshe dhe avancimin e bashkëpunimit.

“Urime presidentit Chan Santokhi dhe popullit të Surinamit në ditën e tyre të pavarësië. Duke ju uruar prosperitet të qëndrueshëm ndërsa rikonfirmojmë angazhimin tonë për të forcuar lidhjet tona dypalëshe dhe për të avancuar bashkëpunimin tonë”, ka shkruar presidentja.

Congratulations to President @CSantokhi and to the people of Suriname on their Independence Day!

Wishing you lasting prosperity as we reaffirm our commitment to strengthening our bilateral ties and advancing our collaboration. 🇽🇰🇸🇷 pic.twitter.com/7xwWduqB4z

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) November 25, 2024