Osmani takohet me Abazoviqin, tregon për temat që diskutuan

Takimi mes tyre është zhvilluar derisa të njëjtit po marrin pjesë në Ditën e dytë të Forumit për Diplomaci, i cili po mbahet në Antali të Turqisë, shkruan lajmi.net.

Në një postim në rrjetin social “Twitter”, Osmani ka njoftuar se me Abazoviqin kanë diskutuar për rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.

“Diskutuam rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve tona tashmë të shkëlqyera fqinjësore dhe potencialin e jashtëzakonshëm për të avancuar më tej bashkëpunim në dobi të popullit tonë”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/

A good meeting with 🇲🇪 nominated PM @DritanAbazovic today at #ADF2022.

Discussed the importance of strengthening our already excellent neighborly relations & the immense potential to further advance 🇽🇰-🇲🇪 cooperation to the benefit of our people. pic.twitter.com/shKzAKj8KC

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) March 12, 2022