Osmani: Synim i Kosovës mbetet anëtarësimi në OKB

Osmani me këtë rast ka theksuar se synimi Kosovës mbetet anëtarësimi në OKB, duke pas parasysh faktin se vendi ynë deri tash është anëtar në disa agjenci të kësaj organizate.

“Ne siç po punojmë me përkushtim që të anëtarësohemi në NATO, të njëjtën gjë po e bëjmë edhe për anëtarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, i cili është synim i yni i vazhdueshëm”, tha Osmani.

Osmani ka theksuar se Kosova sikurse edhe gjithë globi po përballet me valën e re të COVID-19, duke shfaqur shpresën në mbështetjen e shteteve mike për tejkalimin e kësaj situate.

Ndërkaq ndihmës sekretari Jenca ka premtuar mbështetje të mëtejme, nëpërmjet iniciativës COVAX për ta ndihmuar Kosovën në përballje me pandeminë. Ai ka falënderuar Kosovën për strehimin e qytetarëve nga Afganistani. Jenca ka potencuar se kjo organizatë do të vazhdojë mbështetjen për grupin punues për të zhdukurit me dhunë, sikurse edhe për fuqizimin e pozitës së grave, për të cilën gjë e ka lavdëruar Kosovën për hapat e bërë.