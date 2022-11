Osmani pas zhvillimeve në Poloni: Uniteti i botës demokratike qëndron i palëkundur Edhe presidentja Osmani ka reaguar për zhvillimet e fundit në Poloni ku po raportohet se raketat ruse kanë goditur një fshat në kufi me Ukrainën duke lënë dy persona të vrarë. Me anë të një postimi në Twitter, Osmani ka thënë se Kosova qëndron në solidaritet të plotë me Poloninë dhe NATO-n. Ajo ka shprehur…