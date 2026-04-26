Osmani: Kosova, nga dhimbja në histori lirie dhe demokracie

26/04/2026 18:39

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka folur për historinë e Kosovës, duke e prezantuar atë si një rrugëtim nga dhimbja drejt lirisë dhe demokracisë.

Ajo në një intervistë me gazetarin Angus Hervey gjatë konferencës TED në Vancouver, theksoi rëndësinë e së vërtetës në funksionimin e demokracisë.

“E vërteta është oksigjeni i demokracisë. Kur e minon të vërtetën, minon vetë demokracinë. Si fëmijë i luftës, kam dëshiruar dikë që ta shpëtojë popullin tim. Sot jam në pozita ku vendimet merren, por kurrë nuk e harroj atë që na solli këtu. Historia e Kosovës tregon se kur e mbrojmë të vërtetën çdo ditë, edhe vende të vogla mund të inspirojnë ndryshim të madh në botë”, tha ajo mes tjerash.

Ajo njëherësh deklaroi se demokracia mbrohet vetëm përmes mbrojtjes së së vërtetës çdo ditë.

