Gjendet 17 vjeçari i zhdukur në Mitrovicë, drejtoresha e Emergjencave jep detaje

26/04/2026 19:09

Muhamed Bala i moshës 17 vjeçare është raportuar sot i zhdukur nga familja e tij.

Ai është gjetur sot, ka njoftuar drejtoresha e Emergjencave në Komunën e Mitrovicës, Fitore Mehmeti Behrami.

Ajo shpreh falënderim të sinqertë për të gjithë ata që ndihmuan, shpërndanë njoftimin dhe u angazhuan në çdo mënyrë, duke vlerësuar mbështetjen e jashtëzakonshme të treguar.

“Një falënderim i veçantë u drejtohet Qendrës Operative 112, Policisë së Kosovës, zjarrfikësve, vullnetarëve të kërkim-shpëtimit, si dhe të gjithë vullnetarëve të tjerë për përkushtimin dhe ndihmën e tyre të madhe”, tha ajo. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

