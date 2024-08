Osmani i quan raciste deklarata e Stano-s: S’kemi çka e pyesim Serbinë për urën dh e dialog për këtë temë s’duhet të pranoj askush Presidentja Vjosa Osmani është deklaruar edhe në lidhje me deklaratat e vazhdueshme të zëdhënësit të Bashkimit Evropian Peter Stano në lidhje me hapjen apo jo të urës së Ibrit. Osmani tha se këto deklarata janë mbi të gjitha raciste e as nuk meritojnë më shumë vëmendje nga ana e saj. “Jam deklaruar në raport me…