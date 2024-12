Osmani e dekoron Hovenierin me Urdhrin “Dr. Ibrahim Rugova”

Ambasadori i Francës, Olivier Guerot, është nga të parët që e uroi homologun e tij amerikan për këtë nder.

“Sonte një natë e shkëlqyeshme me shokun dhe kolegun tim, ambasadorin Jeffrey Hovenier, i cili u dekorua nga presidentja Vjosa Osmani me urdhrin ‘Dr. Ibrahim Rugova’”.

“Një çmim merituar nga një ambasador i mirë, e kisha nderin të punoja me të dhe të ndihmoja Kosovën në rrugën euro-atlantike”, ka thënë Guerot.

Sipas Presidencës së Kosovës, Urdhri për paqe, demokraci dhe humanizëm “Dr. Ibrahim Rugova”, u jepet personave, vepra jetësore e të cilëve cilësohet si kontribut i veçantë për ndërtimin e paqes, zhvillimin e demokracisë dhe kultivimin e humanizmit.

