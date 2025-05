Osmani bisedon me Macronin, ditë më parë ambasada e Francës i tha Qeverisë Kurti se “po dërgoni sinjal negativ për partnerët”

Osmani në postimin e bërë në ‘X’ tregoi se me Macronin bisedoi për partneritetin e përbashkët mes Kosovës e Francës, shkruan lajmi.net

“Një mundësi e vlefshme për të folur me Presidentin Emmanuel Macron në Tiranë rreth partneritetit Kosovë-Francë dhe vizionit tonë të përbashkët për të ardhmen euroatlantike të Kosovës”, shkroi Osmani në “X”, pas takimit.

A valuable opportunity to speak with President @EmmanuelMacron in Tirana about the Kosovo–France partnership and our shared vision for Kosovo’s Euro-Atlantic future.

🇽🇰 🤝 🇫🇷 pic.twitter.com/kzcYHfLPDO

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 17, 2025