Oriola Marashi merr vëmendje me paraqitjen joshëse në Festivalin e Filmit në Venecia Javën e kaluar, u mbajt edicioni i 79-të i Festivalit të Filmit në Venecia. Ky festival, bëri bashkë shumë emra të njohur të artit, muzikës dhe fushave të tjera, shkruan lajmi.net. Në tapetin e kuq parakaloi edhe modelja shqiptare, Oriola Marashi. Modelja mori vëmendjen me paraqitjen e veshur në një fustan me dekolte të hapur…