Odegaard shënon gol tejet të bukur kundër Southampton Skuadra e Arsenalit ka shënuar golin e dytë ndaj Southampton në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 32-të në Premier League. Golin për ta ngushtuar epërsinë në 2 me 3 e shënoi mesfushori, Martin Odegaard në minutën e 88’të, shkruan Lajmi.net ODEGAARD PULLS ONE BACK! #ARSSOU pic.twitter.com/wdHdPj5itP — The Premier League Club (@TPLCSports) April 21,…