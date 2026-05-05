Nxënësi i IMSK-së fiton medaljen e bronztë në Kampionatin Evropian të MMA-së për të rinj

Nxënësi i International Maarif Schools of Kosova, Muhamed Kashtanjeva, ka arritur një sukses të rëndësishëm në Kampionatin Evropian të MMA-së për të rinj, duke fituar medaljen e bronztë në kategorinë -58 kilogramë. Ky kampionat është mbajtur në Loutraki të Greqisë dhe është organizuar nga Global Association of Mixed Martial Arts, ku Kashtanjeva ka përfaqësuar Kosovën…

Lajme

05/05/2026 12:46

Nxënësi i International Maarif Schools of Kosova, Muhamed Kashtanjeva, ka arritur një sukses të rëndësishëm në Kampionatin Evropian të MMA-së për të rinj, duke fituar medaljen e bronztë në kategorinë -58 kilogramë.

Ky kampionat është mbajtur në Loutraki të Greqisë dhe është organizuar nga Global Association of Mixed Martial Arts, ku Kashtanjeva ka përfaqësuar Kosovën përmes Federatës së Arteve Mikse Marciale të Kosovës.

Suksesi i tij vlerësohet si një arritje e rëndësishme sportive, duke dëshmuar përkushtimin, disiplinën dhe talentin e sportistit të ri.

Nga shkolla është theksuar se ky rezultat përbën krenari për institucionin dhe një motivim për arritje të tjera në të ardhmen. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 5, 2026

Lladrovci reagon për zhvillimet politike: Citon ambasadorin amerikan

May 5, 2026

Anija nga Danimarka kalon Ngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ShBA-së

May 5, 2026

Me kërkesë të Xhelal Sveçlës, shtyhet seanca gjyqësore për hedhjen e...

May 5, 2026

KQZ: Partitë politike kanë afat deri më 7 maj për deklarim...

May 5, 2026

“Ma shkrumove zemrën bre vëllau jem” – Viktima e vrasjes në...

May 5, 2026

Të shtëna me armë pranë Shtëpisë së Bardhë

Lajme të fundit

Lladrovci reagon për zhvillimet politike: Citon ambasadorin amerikan

Anija nga Danimarka kalon Ngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ShBA-së

Me kërkesë të Xhelal Sveçlës, shtyhet seanca gjyqësore...

KQZ: Partitë politike kanë afat deri më 7...