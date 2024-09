“Nuk kam inat me asnjërin”, Santiana rrëfen për takimin me Bucin dhe shtatzëninë e Veronës

Pas një periudhe të gjatë pa ndonjë komunikim, Santiana dhe Buci u takuan për herë të parë në një klub ku Buci punon.

Në një intervistë për Prive, Santiana shpjegoi se arsyeja që e çoi në atë klub ishte pikërisht për të ndjekur performancën e këngëtarëve të saj të preferuar.

“Aty ishin disa artistë që mu pëlqejnë shumë, dhe ishte një mundësi e mirë për të shijuar muzikë të mirë. Kështu që, kjo ishte arsyeja kryesore që vendosa të shkoj në atë natë. Ishte hera e parë që u takuam me Bucin pas përfundimit të Big Brother,” tha Santiana.

Gjatë intervistës, Santiana u pyet gjithashtu për lajmet e fundit që qarkulluan në medie lidhur me faktin se Buci do të bëhet baba. Ajo shprehu se nuk kishte informacion për këtë ngjarje të rëndësishme.

“Nuk e dija, tani e mora vesh, vetëm i uroj shumë suksese. Nuk kam inat as me Bucin as me Veronën. Shpresoj t’u shkojë si më së miri”, u shpreh ajo.

Ky takim dhe këto deklarata tregojnë një qasje të matur dhe të respektuar nga Santiana, duke i dhënë fund çdo spekulimi të mundshëm dhe duke ruajtur një qëndrim pozitiv për të kaluarën dhe për të ardhmen e Bucit dhe Veronës. /Telegrafi