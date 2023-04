Nuk ka kush me ndal ‘bishën’, Haaland shënon golin e 32-të në Premier League

Golin e tretë në këtë mbrëmje e shënoi sulmuesi i Kombëtares së Norvegjisë, Erling Haaland në minutën e 25’të – pas një asisti fantastik nga Kevin de Bruyne, shkruan Lajmi.net

Haaland shënoi edhe një tjetër gol në këtë ndeshje. Sulmuesi norvegjez realizoi nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e 13’të.

ERLING HAALAND TIES MO SALAH’S RECORD FOR MOST PL GOALS IN A 38-GAME SEASON (32) 🔥 pic.twitter.com/dTyxNG4jTF

— B/R Football (@brfootball) April 15, 2023