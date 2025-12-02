Nuk i ndahen lëndimet, Mendy përsëri jashtë fushave
Mbrojtësi i majtë, Ferland Mendy merr një lajm të keq. Reali, në faqen e tyre zyrtare ka konfirmuar lëndimin e këtij të fundit, pas testeve të ekzaminuara gjatë ditës së sotme. Mendy, pësoi lëndim muskulor në këmbën e tij të majtë ku ende nuk dihet sa do të mungojë jashtë fushës së blertë.
Sport
Mbrojtësi i majtë, Ferland Mendy merr një lajm të keq.
Reali, në faqen e tyre zyrtare ka konfirmuar lëndimin e këtij të fundit, pas testeve të ekzaminuara gjatë ditës së sotme.
Mendy, pësoi lëndim muskulor në këmbën e tij të majtë ku ende nuk dihet sa do të mungojë jashtë fushës së blertë.