Nuk i ndahen lëndimet, Mendy përsëri jashtë fushave

Mbrojtësi i majtë, Ferland Mendy merr një lajm të keq. Reali, në faqen e tyre zyrtare ka konfirmuar lëndimin e këtij të fundit, pas testeve të ekzaminuara gjatë ditës së sotme. Mendy, pësoi lëndim muskulor në këmbën e tij të majtë ku ende nuk dihet sa do të mungojë jashtë fushës së blertë.

Sport

02/12/2025 16:40

