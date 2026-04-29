Muriqi mungon në stërvitje, në dyshim për ndeshjen ndaj Gironas?
Sulmuesi kosovar, Vedat Muriqi ka munguar në stërvitjen e fundit të Mallorca-s. Nuk dihet nëse “pirati” ka pësuar ndonjë lëndim. Por është në dyshim për ndeshjen ndaj Girona-s, që zhvillohet të premtën. Muriqi është duke kaluar formë të jashtëzakonshme në La Liga, ku ka shënuar 21 gola dhe po lufton për çmimin “Pichichi”.
Sport
