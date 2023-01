Nketiah i etur për t’i shënuar Tottenham: Do të thoshte gjithçka për mua Sulmuesi i Arsenal, Eddie Nketiah ka folur për ndeshjen ndaj Tottenham. Sot ‘Topçinjtë’ përballen me ‘Spurs’ në kuadër të xhiros së 18-të në Premier Ligë. Përpara këtij takimi ka folur edhe sulmuesi i Arsenal, transmeton lajmi.net. Eddie Nketiah po ëndërron të vazhdojë formën e tij të golashënuesit kur Arsenali të përballet me Tottenhamin në derbin…