Franca i jep fund pritjes katërvjeçare, tre lojtarë debutuan në të njëjtën ndeshje

Ndeshja e Francës ndaj Belgjikës u shënua edhe nga debutimi i tre futbollistëve me fanellën e “Gjelave”. Jeremy Jacquet, Andy Diouf dhe Lucas Da Cunha patën paraqitjen e tyre të parë me Kombëtaren franceze, duke bërë që të tre lojtarët të debutojnë në të njëjtën ndeshje. Sipas statistikave të “Stats du Foot”, një gjë e…

Sport

28/09/2026 23:45

Ndeshja e Francës ndaj Belgjikës u shënua edhe nga debutimi i tre futbollistëve me fanellën e “Gjelave”.

Jeremy Jacquet, Andy Diouf dhe Lucas Da Cunha patën paraqitjen e tyre të parë me Kombëtaren franceze, duke bërë që të tre lojtarët të debutojnë në të njëjtën ndeshje.

Sipas statistikave të “Stats du Foot”, një gjë e tillë nuk kishte ndodhur me Francën që nga 22 shtatori i vitit 2022.

Atë ditë, Franca u përball me Austrinë, ndërsa Benoit Badiashile, Youssouf Fofana dhe Randal Kolo Muani regjistruan debutimin e tyre me përfaqësuesen franceze në të njëjtën ndeshje.

Katër vjet më vonë, historia është përsëritur, me tre emra të rinj që i janë shtuar skuadrës së Francës.

Ndeshja ndaj Belgjikës ishte e vlefshme për xhiron e dytë të fazës së grupeve të Ligës së Kombeve të UEFA-s.

Artikuj të ngjashëm

September 28, 2026

Belgjika dhe Franca pa gola pas një pjese me shumë raste

September 28, 2026

Italia është duke e shkatërruar Turqinë me 3 gola brenda 30 minutave

Lajme të fundit

A do të lidhej me ndonjë banor brenda...

Deklarata e miratuar në Kuvend, Hoxha: UÇK-ja duhet...

Deputetët njëzëri kundër Gjykatës Speciale – Çfarë përmban...

Gjini: Importi i qumështit u rrit për 1...