Një tjetër letër e Arlinda Zekajt del në dritë, iu lut gjyqtarit për urdhër mbrojtës dhe kujdestarinë e djalit
Një tjetër letër e Arlinda Zekajt drejtuar institucioneve të vendit, është publikuar gjatë së dielës, kur janë bërë një javë nga vrasja e saj nga ish-kunati, Albert Sylaj. Për dhunën e ushtruar ndaj Zekajt, që përfundoi me vrasjen mizore të saj, është arrestuar edhe ish-bashkëshorti, Jeton Sylaj dhe ndaj të dy vëllezërve është caktuar masa…
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Një tjetër letër e Arlinda Zekajt drejtuar institucioneve të vendit, është publikuar gjatë së dielës, kur janë bërë një javë nga vrasja e saj nga ish-kunati, Albert Sylaj.
Për dhunën e ushtruar ndaj Zekajt, që përfundoi me vrasjen mizore të saj, është arrestuar edhe ish-bashkëshorti, Jeton Sylaj dhe ndaj të dy vëllezërve është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji.
Derisa, ky rast ka zgjuar reagime të shumta, si pasojë e mostrajtimit të duhur nga organet e hetuesisë e drejtësisë, të tjera komunikime, të tashmë të ndjerës, vazhdojnë të dalin ne dritë.
Natyra Kuçi, ka postuar një letër tjetër që Arlinda Zekaj i ka drejtuar gjyqtarit Migjen Kastrati.
Në letër, Zekaj i lutet gjykatësit që të gjejë kohë për të caktuar urdhrin mbrojtës për të dhe për caktimin e kujdestarisë për djalin e saj.
“Për ju është rutinë, për mua është jetë dhe veç Zoti e di pse ty të ka zgjedhë të shpëtosh jetë.“, thuhet ndër të tjerash në letër që Arlinda Zekaj ia ka drejtuar gjykatësit më 7 shtator të vitit 2026.