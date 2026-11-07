Një shtetas i Austrisë gjendet i vdekur në një banesë në Prishtinë, policia nis hetimet
Një shtetas i Austrisë është gjetura pa shenja jete në një banesë në rrugën “Isa Boletini” në Prishtinë. Ngjarja ndodhi dje pasdite, ndërsa policia tha se në vendin e ngjarjes përveç njësive policore ka dalë edhe ekipi mjekësor që e ka konstatuar vdekjen e viktimës. “Me urdhër të prokurorit është iniciuar rasti dhe trupi i…
Lajme
Një shtetas i Austrisë është gjetura pa shenja jete në një banesë në rrugën “Isa Boletini” në Prishtinë.
Ngjarja ndodhi dje pasdite, ndërsa policia tha se në vendin e ngjarjes përveç njësive policore ka dalë edhe ekipi mjekësor që e ka konstatuar vdekjen e viktimës.
“Me urdhër të prokurorit është iniciuar rasti dhe trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin 24-orësh të policisë.
Policia e Kosovës tha se po e heton rastin./Lajmi.net/