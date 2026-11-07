Një shtetas i Austrisë gjendet i vdekur në një banesë në Prishtinë, policia nis hetimet

Një shtetas i Austrisë është gjetura pa shenja jete në një banesë në rrugën “Isa Boletini” në Prishtinë. Ngjarja ndodhi dje pasdite, ndërsa policia tha se në vendin e ngjarjes përveç njësive policore ka dalë edhe ekipi mjekësor që e ka konstatuar vdekjen e viktimës. “Me urdhër të prokurorit është iniciuar rasti dhe trupi i…

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07/11/2026 09:09

Një shtetas i Austrisë është gjetura pa shenja jete në një banesë në rrugën “Isa Boletini” në Prishtinë.

Ngjarja ndodhi dje pasdite, ndërsa policia tha se në vendin e ngjarjes përveç njësive policore ka dalë edhe ekipi mjekësor që e ka konstatuar vdekjen e viktimës.

“Me urdhër të prokurorit është iniciuar rasti dhe trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin 24-orësh të policisë.

Policia e Kosovës tha se po e heton rastin./Lajmi.net/

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