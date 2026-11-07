Tri raste të dhunës në familje brenda një dite në rajonin e Prishtinës, tre të dyshuar përfundojnë në mbajtje

Tri raste të dhunës në familje janë raportuar gjatë së premtes, më 6 nëntor 2026, në Fushë Kosovë, Prishtinë dhe Gllogoc. Për të tria rastet, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje me vendim të prokurorit. Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti i parë është raportuar në Fushë Kosovë, rreth orës 05:00, ku një burrë…

Lajme

07/11/2026 08:53

Tri raste të dhunës në familje janë raportuar gjatë së premtes, më 6 nëntor 2026, në Fushë Kosovë, Prishtinë dhe Gllogoc. Për të tria rastet, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje me vendim të prokurorit.

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti i parë është raportuar në Fushë Kosovë, rreth orës 05:00, ku një burrë dyshohet se ka kanosur familjarët e tij, raporton lajmi.net

Policia ka njoftuar se i dyshuari ka probleme të shëndetit mendor dhe është dërguar në mbajtje.

Rasti i dytë ka ndodhur në Prishtinë, rreth orës 12:55, ku një burrë dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj ish-partneres së tij, me të cilën kishte bashkëjetuar dhe ka dy fëmijë të përbashkët. I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje.

Ndërkaq, në Gllogoc, rreth orës 21:00, është arrestuar një burrë, i cili dyshohet se pas një mosmarrëveshjeje ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij.

Edhe në këtë rast, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 7, 2026

12-vjeçari sulmohet nga qentë në Podujevë, dy gra dyshohet se penguan...

November 7, 2026

Një shtetas i Austrisë gjendet i vdekur në një banesë në...

November 7, 2026

E sulmoi fizikisht dhe e kërcënoi babanë e tij, arrestohet një...

November 7, 2026

Dy gra dyshohet se u ngacmuan seksualisht në Lipjan, arrestohet një burrë

November 6, 2026

Italia pritet të gjobisë rëndë shoferët që vozisin tepër ngadalë në...

November 6, 2026

Nafta drejt rënies më të madhe që nga pandemia, shpresat për...

Lajme të fundit

12-vjeçari sulmohet nga qentë në Podujevë, dy gra...

Një shtetas i Austrisë gjendet i vdekur në...

E sulmoi fizikisht dhe e kërcënoi babanë e...

Dy gra dyshohet se u ngacmuan seksualisht në Lipjan, arrestohet një burrë