E sulmoi fizikisht dhe e kërcënoi babanë e tij, arrestohet një person në Rahovec
Një burrë është arrestuar në Rahovec, pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht dhe ka kërcënuar babanë e tij. Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 6 nëntor 2026, rreth orës 04:00, raporton lajmi.net Policia ka bërë të ditur se i dyshuari është arrestuar nën dyshimin për dhunë në familje. Me vendim të…
Lajme
Një burrë është arrestuar në Rahovec, pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht dhe ka kërcënuar babanë e tij.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 6 nëntor 2026, rreth orës 04:00, raporton lajmi.net
Policia ka bërë të ditur se i dyshuari është arrestuar nën dyshimin për dhunë në familje.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/