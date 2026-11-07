E sulmoi fizikisht dhe e kërcënoi babanë e tij, arrestohet një person në Rahovec

Një burrë është arrestuar në Rahovec, pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht dhe ka kërcënuar babanë e tij. Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 6 nëntor 2026, rreth orës 04:00, raporton lajmi.net Policia ka bërë të ditur se i dyshuari është arrestuar nën dyshimin për dhunë në familje. Me vendim të…

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07/11/2026 09:03

Një burrë është arrestuar në Rahovec, pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht dhe ka kërcënuar babanë e tij.

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 6 nëntor 2026, rreth orës 04:00, raporton lajmi.net

Policia ka bërë të ditur se i dyshuari është arrestuar nën dyshimin për dhunë në familje.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

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