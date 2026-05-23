Një serb në Leposaviq sulmon fizikisht dy të mitura dhe largohet në drejtim të panjohur

Një serb në Lepoaviq, i ka sulmuar fizikisht dy të mitura. Ai është larguar ngba vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur, ndërsa viktimat nuk kanë kërkuar ndihmën mjekësore. Rasti po hetohet. “Leposaviq 22.05.2026 – 23:35. I dyshuari mashkull shtetas i Serbisë, ka sulmuar fizikisht dy të mitura. I dyshuari është larguar nga vendi i…

Lajme

23/05/2026 09:42

Një serb në Lepoaviq, i ka sulmuar fizikisht dy të mitura.

Ai është larguar ngba vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur, ndërsa viktimat nuk kanë kërkuar ndihmën mjekësore.

Rasti po hetohet.

“Leposaviq 22.05.2026 – 23:35. I dyshuari mashkull shtetas i Serbisë, ka sulmuar fizikisht dy të mitura. I dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të pa njohur. Ndërsa  viktimat nuk kanë kërkuar ndihmën mjekësore. Rasti nën hetime”, thuhet në raportin e Policisë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 23, 2026

Parashikimi i motit për vikend

May 23, 2026

Aksidenti me 4 viktima, Prokuroria në Shkup kërkon paraburgim për shoferin...

May 23, 2026

Kushtetuesja refuzon kërkesën e investitorëve për rastin e vdekjes në ashensor,...

May 23, 2026

Një turk shkon në stacion policor në Prishtinë me thikë, arrestohet...

May 22, 2026

Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë së shpejti – ata...

May 22, 2026

Ngushtica e Hormuzit nën presion: Sekretari amerikan i Shtetit flet për...

Lajme të fundit

​Superliga në zjarr: Llapi drejt rrezikut, Malisheva më...

Parashikimi i motit për vikend

Aksidenti me 4 viktima, Prokuroria në Shkup kërkon...

Kushtetuesja refuzon kërkesën e investitorëve për rastin e...