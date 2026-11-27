Një person në Rahovec raporton zhdukjen e vajzës së tij, kishte ardhur nga Gjermania në Kosovë
Një burrë në fshatin Ratkoc të Rahovecit ka raportuar në Polici se ka humbur kontaktet me vajzën e tij, e cila kishte ardhur nga Gjermania në Kosovë. Rasti është raportuar më 23 nëntor 2026, ndërsa ankuesi, mashkull kosovar, ka kërkuar ndihmë pasi nuk ka arritur të kontaktojë vajzën e tij. Policia ka bërë të ditur…
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Një burrë në fshatin Ratkoc të Rahovecit ka raportuar në Polici se ka humbur kontaktet me vajzën e tij, e cila kishte ardhur nga Gjermania në Kosovë.
Rasti është raportuar më 23 nëntor 2026, ndërsa ankuesi, mashkull kosovar, ka kërkuar ndihmë pasi nuk ka arritur të kontaktojë vajzën e tij.
Policia ka bërë të ditur se rasti është duke u hetuar.