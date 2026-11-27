Arrestohet i dyshuari në Ferizaj, ngacmoi vazhdimisht ish-bashkëshorten
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë, pasi që i njëjti ka ngacmuar dhe shqetësuar vazhdimisht ish bashkëshorten e tij, gjithashtu i dyshuari nuk i është përmbajtur distancës së caktuar me urdhrin mbrojtës. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/
Lajme
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë, pasi që i njëjti ka ngacmuar dhe shqetësuar vazhdimisht ish bashkëshorten e tij, gjithashtu i dyshuari nuk i është përmbajtur distancës së caktuar me urdhrin mbrojtës.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/