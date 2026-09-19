​Një muaj paraburgim të dyshuarit për plagosje të dy personave në Mitrovicë

Një muaj paraburgim i është caktuar G.F., i dyshuar për tentativë vrasjeje të rëndë, pas përleshjes mbrëmjen e së premtes në sheshin “Mehë Uka” në Mitrovicë, ku dy persona mbetën të lënduar. Gjykata Themelore në Mitrovicë, Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj G.F., e…

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19/09/2026 23:11

Një muaj paraburgim i është caktuar G.F., i dyshuar për tentativë vrasjeje të rëndë, pas përleshjes mbrëmjen e së premtes në sheshin “Mehë Uka” në Mitrovicë, ku dy persona mbetën të lënduar.

Gjykata Themelore në Mitrovicë, Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj G.F., e cila do të zgjasë nga 18 shtatori deri më 18 tetor 2026.

Sipas Gjykatës, ekziston dyshimi i bazuar se G.F. ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë në tentativë dhe atë të mbajtjes në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

Ngjarja kishte ndodhur rreth orës 21:44 në sheshin “Mehë Uka”, ku dy persona të moshës madhore kishin pësuar lëndime dhe ishin dërguar për tretman mjekësor.

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti, kishte konfirmuar për KosovaPress se, sipas informatave të para, dyshohej që lëndimet ishin shkaktuar me një mjet të mprehtë.

“Dy persona kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar për tretman mjekësor. Një person i dyshuar është identifikuar dhe arrestuar”, kishte thënë Zahiti.

Ndërkaq, nga Spitali i Mitrovicës kishin konfirmuar për KosovaPress se dy të lënduarit janë vëllezër. Njëri është i lindur në vitin 1995, ndërsa tjetri në vitin 2000.

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