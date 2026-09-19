Eskalon protesta e shqiptarëve në Shtutgart, ka të arrestuar
Mijëra shqiptarë vërshuan kryeqendrat e rajoneve të Gjermanisë, për të protestuar kundër vendimit të Gjykatës Speciale, për krerët e UÇK-së. Derisa në disa qytete si Koln e Mynih, protesta ishte pa ndonjë incident, e njëjta gjë nuk mund të thuhet edhe për Shtutgartin, raporton IndeksOnline. Burime të IndeksOnline nga vendi i ngjarjes pohojnë se në…
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Mijëra shqiptarë vërshuan kryeqendrat e rajoneve të Gjermanisë, për të protestuar kundër vendimit të Gjykatës Speciale, për krerët e UÇK-së.
Derisa në disa qytete si Koln e Mynih, protesta ishte pa ndonjë incident, e njëjta gjë nuk mund të thuhet edhe për Shtutgartin, raporton IndeksOnline.
Burime të IndeksOnline nga vendi i ngjarjes pohojnë se në protestë ishte i nevojshëm intervenimi i njësiteve speciale të policisë gjermane.
Kjo rezultoi me arrestimin e disa protestuesve.