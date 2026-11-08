Një i ri sulmohet nga qentë endacakë në Mitrovicë, e kafshon teksa po xhironte

Qent endacak janë bërë problem për shumë qytetarë në Kosovë. Sot nga ta e ka pësuar edhe një qytetarë në Mitrovicë, ku u sulmua derisa po e xhironte. Jepi Zë ka publikuar videon nga rasti. Video:

Lajme

08/11/2026 16:26

Qent endacak janë bërë problem për shumë qytetarë në Kosovë.

Sot nga ta e ka pësuar edhe një qytetarë në Mitrovicë, ku u sulmua derisa po e xhironte.

Jepi Zë ka publikuar videon nga rasti.

Video:

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