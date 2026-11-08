Një i ri sulmohet nga qentë endacakë në Mitrovicë, e kafshon teksa po xhironte Qent endacak janë bërë problem për shumë qytetarë në Kosovë. Sot nga ta e ka pësuar edhe një qytetarë në Mitrovicë, ku u sulmua derisa po e xhironte. Jepi Zë ka publikuar videon nga rasti. Video: Lajme 08/11/2026 16:26 Qent endacak janë bërë problem për shumë qytetarë në Kosovë. Sot nga ta e ka pësuar edhe një qytetarë në Mitrovicë, ku u sulmua derisa po e xhironte. Jepi Zë ka publikuar videon nga rasti. Video: Artikuj të ngjashëm November 8, 2026 Dënimi i Hashim Thaçit dhe të tjerëve, Sami Lushtaku: Përfitojnë Serbia... November 8, 2026 SPAK zgjeron hetimet, dyshohet se Vlora Hyseni i transferoi 450 mijë... November 8, 2026 Aksidenti në garat ilegale në autostradën Mazgit – Trudë, shkaktohen dëme... November 8, 2026 “Mjegull” nga tymi i duhanit në kafiteri, Inspektorati Sanitar intensifikon kontrollet... November 8, 2026 KE-ja ul flamujt në gjysmështizë në nderim të viktimave të sulmit... November 8, 2026 Aksident i rëndë në Kroaci: Dy të vdekur dhe 33 të... Lajme të fundit Dënimi i Hashim Thaçit dhe të tjerëve, Sami... SPAK zgjeron hetimet, dyshohet se Vlora Hyseni i... Aksidenti në garat ilegale në autostradën Mazgit –... “Mjegull” nga tymi i duhanit në kafiteri, Inspektorati...