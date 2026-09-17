“Një i ri me plot jetë e shpresë” – Ndahet nga jeta Arianit Robelli, që bashkoi qytetarët në një kauzë

Kryetari i Gjilanit, Alban Hyseni, ka njoftuar për ndarjen nga jeta të Arianit Robellit. Përmes një postimi në Facebook, Hyseni ka shprehur dhimbjen për vdekjen e Robellit, të cilin e ka përshkruar si një të ri me plot jetë e shpresë dhe inxhinier të sapodiplomuar. “Me dhimbje të madhe morëm lajmin për ndarjen e parakohshme…

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17/09/2026 12:45

Kryetari i Gjilanit, Alban Hyseni, ka njoftuar për ndarjen nga jeta të Arianit Robellit.

Përmes një postimi në Facebook, Hyseni ka shprehur dhimbjen për vdekjen e Robellit, të cilin e ka përshkruar si një të ri me plot jetë e shpresë dhe inxhinier të sapodiplomuar.

“Me dhimbje të madhe morëm lajmin për ndarjen e parakohshme nga jeta të Arianit Robellit”, ka shkruar Hyseni.

Ai ka thënë se sëmundja ia mori jetën Robellit në lulen e rinisë.

“Niti ishte një i ri me plot jetë e shpresë, një inxhinier i sapodiplomuar me një të ardhme të ndritur përpara, të cilin sëmundja e pabesë na e mori në lulen e rinisë”, ka shkruar kryetari i Gjilanit.

Hyseni ka theksuar se rasti i Robellit kishte bërë bashkë shumë qytetarë në përpjekje për ta ndihmuar.

“Ai na bëri të gjithëve bashkë në një kauzë të madhe për ta ndihmuar, duke zgjuar solidaritetin e secilit prej nesh. Do ta mbajmë mend gjithmonë të buzëqeshur, ashtu siç ishte gjithmonë, plot energji dhe dashuri për jetën”, ka shkruar ai.

Në fund, Hyseni u ka shprehur ngushëllime familjarëve, miqve dhe kolegëve të Robellit.

“Në emër timin dhe të të gjithë qytetarëve të Komunës së Gjilanit, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Robelli, kolegëve, miqve dhe të gjithë atyre që ndanë rrugëtimin me të.

Kujtimi për Nitin do të jetë i paharruar, e shpirti i tij u prehtë në paqe!”, ka shkruar Hyseni. /Lajmi.net/

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