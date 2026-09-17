Bashkëshortja e Jakup Krasniqit kërkon shfuqizimin e Gjykatës Speciale, tregon mesazhin e tij pas vendimit
Një ditë më parë, në Dhomat e Specializuara në Hagë, Jakup Krasniqi u dënua me 25 vjet burgim për krime lufte. Bashkëshortja e tij, Sevdije Krasniqi, ka folur për Top Channel, ku tregon se çfarë i ka thënë lideri i UÇK-së familjes së tij. “Jakupi më tha se ndihet mirë, sepse nuk ka kryer asnjë…
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Një ditë më parë, në Dhomat e Specializuara në Hagë, Jakup Krasniqi u dënua me 25 vjet burgim për krime lufte.
Bashkëshortja e tij, Sevdije Krasniqi, ka folur për Top Channel, ku tregon se çfarë i ka thënë lideri i UÇK-së familjes së tij.
“Jakupi më tha se ndihet mirë, sepse nuk ka kryer asnjë nga veprat që akuzohet. Tha se nuk i ka bërë keq askujt dhe nuk donte t’i bënte keq as vetes. Avokatët e të akuzuarve kanë paralajmëruar se do të bëjnë apelimin, megjithëse nga vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë, nuk besojnë shumë.
U kërkoj të gjithë shqiptarëve të bashkohen dhe ta refuzojnë këtë gjykatë”, u shpreh bashkëshortja e Krasniqit.
Ndërkohë, gazetarja Kristi Gongo ka lexuar edhe mesazhin që i dërgoi Jakup Krasniqi familjes së tij pas dënimit të dhënë nga Haga.
“S’ka njeri në botë që i kam bërë keq. S’dua t’i bëj keq as vetes. Kjo është një drejtësi e korruptuar në favor të Serbisë. Dënimin e kam marrë nga gënjeshtrat e Serbisë”, ishte mesazhi i Krasniqit.