Bashkëshortja e Jakup Krasniqit kërkon shfuqizimin e Gjykatës Speciale, tregon mesazhin e tij pas vendimit

Një ditë më parë, në Dhomat e Specializuara në Hagë, Jakup Krasniqi u dënua me 25 vjet burgim për krime lufte. Bashkëshortja e tij, Sevdije Krasniqi, ka folur për Top Channel, ku tregon se çfarë i ka thënë lideri i UÇK-së familjes së tij. “Jakupi më tha se ndihet mirë, sepse nuk ka kryer asnjë…

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17/09/2026 13:16

Një ditë më parë, në Dhomat e Specializuara në Hagë, Jakup Krasniqi u dënua me 25 vjet burgim për krime lufte.

Bashkëshortja e tij, Sevdije Krasniqi, ka folur për Top Channel, ku tregon se çfarë i ka thënë lideri i UÇK-së familjes së tij.

“Jakupi më tha se ndihet mirë, sepse nuk ka kryer asnjë nga veprat që akuzohet. Tha se nuk i ka bërë keq askujt dhe nuk donte t’i bënte keq as vetes. Avokatët e të akuzuarve kanë paralajmëruar se do të bëjnë apelimin, megjithëse nga vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë, nuk besojnë shumë.

U kërkoj të gjithë shqiptarëve të bashkohen dhe ta refuzojnë këtë gjykatë”, u shpreh bashkëshortja e Krasniqit.

Ndërkohë, gazetarja Kristi Gongo ka lexuar edhe mesazhin që i dërgoi Jakup Krasniqi familjes së tij pas dënimit të dhënë nga Haga.

“S’ka njeri në botë që i kam bërë keq. S’dua t’i bëj keq as vetes. Kjo është një drejtësi e korruptuar në favor të Serbisë. Dënimin e kam marrë nga gënjeshtrat e Serbisë”, ishte mesazhi i Krasniqit.

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