Bujar Haradinaj shpërthen në lot: Për çka i mora këto plagë në trup, për me u shpallë kriminel, marre për këtë qeveri që nuk thirri një seancë
Dje, Gjykata Speciale ka dhënë vendim dënues ndaj ish-krerëve të UÇK’së. Lidhur me këtë ka folur Bujar Haradinaj. Ky i fundit në lidhje direkte në Kosova Live, ka thënë se dje është dënuar UÇK’ja, përcjell Gazeta Express. ‘’Me e thirr një seancë parlamentare, me i mbrojt këta njerëz. Kjo është marre, sepse unë nuk kam …
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Dje, Gjykata Speciale ka dhënë vendim dënues ndaj ish-krerëve të UÇK’së.
Lidhur me këtë ka folur Bujar Haradinaj. Ky i fundit në lidhje direkte në Kosova Live, ka thënë se dje është dënuar UÇK’ja, përcjell Gazeta Express.
‘’Me e thirr një seancë parlamentare, me i mbrojt këta njerëz. Kjo është marre, sepse unë nuk kam ça i them fëmijës tem nesër. Nuk i kem ça i thojmë djemve tanë, fëmijëve tanë. Sepse UÇK’ja është dënu dje. Për çka i kom marrë ato (plagët)? Për mu shpallë kriminelë? Na jemi shpallë dje kriminelë’’, ka thënë ai në T7.