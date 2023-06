Sheikh Mansour një herë e ka shikuar Cityn nga tribunat, sonte do të jetë hera e dytë në “Ataturk Olympic”

Pronari i Manchester Cityt, Sheikh Mansour pritet të jetë në tribunat e stadiumit “Ataturk Olympic”, shkruan Lajmi.net

Dhe këtë sheiku arab po e bën për herë të parë pas 13 viteve. Ai s’ka qenë i pranishëm as në finalen e sezonit 2021/22 ku City luajti ndaj Chelseat në Porto të Portugalisë.

Kjo prite të jetë ndeshja e tij e dytë që e shikon që kur e bleu klubin në vitin 2008. Kurse ndeshja e parë ka qenë në vitin 2010, ku Manchester City kishte fituar 3 me 0 ndaj Liverpoolit.

Mansour do të jetë i shoqëruar në tribuna me presidentin e klubit, Khaldoon al-Mubarak./Lajmi.net/

𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲: Manchester City owner Sheikh Mansour is planning to attend the Champions League final in Istanbul, nearly 13 years after he last attended a competitive match.#MCFC | #UCL

