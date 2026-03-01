Një hap tjetër drejt titullit, Arsenali e fiton derbin ndaj Chelseat

Arsenali e ka bërë një tjetër hap të madh drejt titullit të kampionit në Premierligë. “Topçinjtë” triumfuan 2:1 në shtëpi ndaj Chelseat, në derbin e javës së 28-të në elitën e futbollit anglez. Saliba kaloi vendasit në epërsi në minutën e 21-të me një gol me kokë. Në minutat shtesë të pjesës së parë, Hincapie…

Sport

01/03/2026 21:13

Arsenali e ka bërë një tjetër hap të madh drejt titullit të kampionit në Premierligë.

“Topçinjtë” triumfuan 2:1 në shtëpi ndaj Chelseat, në derbin e javës së 28-të në elitën e futbollit anglez.

Saliba kaloi vendasit në epërsi në minutën e 21-të me një gol me kokë.

Në minutat shtesë të pjesës së parë, Hincapie shënoi autogol, duke barazuar shifrat.

Timber e riktheu epërsinë e vendasve në minutën e 66-të.

Katër minuta më vonë, Pedro Neto e mori edhe kartonin e dytë të verdhë, duke e lënë Chelsean me një lojtar më pak në fushë.

Më pas, Arsenali arriti ta menaxhonte ndeshjen dhe ta mbyllte me fitore.

Me këtë triumf, Arsenali shkon në kuotën e 64 pikëve në vendin e parë, pesë më shumë se Manchester City që e ka një ndeshje më pak të luajtur

Në anën tjetër, Chelsea mbetet me 45 pikë në vendin e gjashtë në tabelë.

Artikuj të ngjashëm

March 1, 2026

​Arsenali përballet sot me Chelsean

March 1, 2026

​Superliga vazhdon me ndeshjet e xhiros së 22-të

March 1, 2026

Zbulohet se sa kohë do të mungojë Mbappe pas shqetësimeve me gjurin

Lajme të fundit

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë nesër në Kosovë, pritet nga Haxhiu

Albin Kurti nën “presion online”për të propozuar Vjosa...

Shpërthim pranë një anije turistike me mijëra persona në Abu Dhabi

Emiratet e Bashkuara Arabe mbyllin ambasadën në Teheran