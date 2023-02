Një gol, tre pikë | AC Milan fiton ndaj Monza-s

Skuadra e AC Milan ka shënuar një fitore të madhe në Serie A, në xhiron e 23-të ndaj Monza-s me rezultatin minimal 1 me 0.

Golin e vetëm në këtë ndeshje të zhvilluar në stadiumin ‘Brianteo’ e shënoi Junior Messias në minutën e 31’të të pjesës së parë, shkruan Lajmi.net

Me këtë fitore, Milan ngritët në pozitën e tretë me 44 pikë, aq sa ka edhe vendi i dytë Inter (44). Kurse Monza në pozitën e 10-të me 29 pikë.

‘Kuqezinjtë’ ndeshjen e ardhshme në Serie A e luajnë ndaj Atalantas në ‘San Siro’ më 26 shkurt nga ora 20 e 45./Lajmi.net/