Një burrë i lindur në Kosovë me vendbanim në SHBA, shpallet fajtor për mbështetje të ISIS-it

I lindur në qytetin e Pejës në Kosovë, Mirsad Kandiç kishte emigruar në Shtetet e Bashkuara dhe kishte leje qëndrimi. Ai mund të dënohet me burgim të përjetshëm kur të shpallet vendimi në muajin nëntor të këtij viti.

Sipas dokumenteve dhe provave të paraqitura në gjykatë, Mirsad Kandiç, kishte shumë përgjegjësi brenda organizatës terroriste globale, ISIS, përfshirë rekrutimin e luftëtarëve të huaj, trafikimin e tyre nga perëndimi përmes Turqisë në Siri, dhe sigurimin e armëve, pajisjeve ushtarake, hartave, parave dhe identiteteve të rreme për luftëtarët e ISIS-it.

“Në kryerjen e këtyre përgjegjësive, i pandehuri ka punuar drejtpërdrejt me emirët e ISIS-it dhe komandantët në terren, përfshirë Bajro Ikanoviçin, i cili komandonte një kamp trajnimi të ISIS-it në Siri duke filluar në ose rreth vitit 2014. Bajro Ikanoviç, nga ana tjetër, i raportonte Omar Shishanit, atëherë komandant i lartë ushtarak për ISIS-in dhe një këshilltar i rëndësishëm i Abu Bakr al-Baghdadi, i cili ishte, në atë kohë, udhëheqës i ISIS-it dhe kalif i vetëshpallur i Shtetit Islamik”, thuhet në një njoftim të Departamentit amerikan të Drejtësisë.

Federal Jury Convicts High-Level ISIS Member of Providing Material Support to a Foreign Terrorist Organization, Including Two Counts Resulting in Deathhttps://t.co/LxUHI9Z0nh

— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) May 25, 2022