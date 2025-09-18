Nivel tjetër i korrupsionit: Faton Peci raportohet se ua punësoi gratë tre policëve që po e hetonin
I gjendur në mesin e dyshimeve serioze për afera të rënda korruptive, të cilat kulmuan me intervistimin e tij për disa orë rresht nga prokurorët specialë, Ministrit në detyrë të Bujqësisë, Faton Pecit, iu kujtua një zgjidhje për të dalë nga situata. Ishte ndoshta gjeniale për kokën e tij, por korruptive në përmbajtje. Tre hetuesve…
I gjendur në mesin e dyshimeve serioze për afera të rënda korruptive, të cilat kulmuan me intervistimin e tij për disa orë rresht nga prokurorët specialë, Ministrit në detyrë të Bujqësisë, Faton Pecit, iu kujtua një zgjidhje për të dalë nga situata.
Ishte ndoshta gjeniale për kokën e tij, por korruptive në përmbajtje.
Tre hetuesve të Policisë së Kosovës, që në duart e tyre kishin pasur rastet e Pecit si të dyshuar, pa pritur e pa kujtuar, iu punësuan gratë në Ministri të Bujqësisë.
Pajtim Kllokoqit, njërit prej hetuesve kryesor që po merrej me korrupsionin në këtë Ministri, iu rehatua bashkëshortja në Agjencinë e Pyjeve të Kosovës, e cila funksionon në kuadër të dikasterit që e drejton Peci.
Shqipe Krasniqi – Kllokoqi, në shkurt të vitit të kaluar, aty fitoi pozitën si Zyrtare për Buxhet dhe Financa.
Në Agjencinë e Pyjeve të Kosovës u rehatua edhe Vlora Gashi – Hashani, që është bashkëshortja e Faton Hashanit, një tjetër hetuesi të Policisë që po merrej me aferat e ministrit Peci.
Ajo aty u punësua në pozitën e Zyrtares Ligjore.
Hetimit të rasteve të Faton Pecit ia pa hajrin edhe hetuesi Gojart Zeqiri, gruaja e të cilit, Tringa Leka, u punësua në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë si Inspektore Fitosanitare.
Më 27 maj, Faton Peci ishte paraqitur në cilësinë e të dyshuarit në zyrat e Prokurorisë Speciale në Prishtinë.
Aty ai do të përgjigjej për kontratën për dhënien me qira të fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore.
Paraqitja e tij aty ishte kurorëzimi i shumë çështjeve të dyshuara korruptive për të cilat mediat raportuan vazhdimisht.
Ky skandal tregon qartë si pushteti tenton të blejë heshtjen dhe të manipulojë drejtësinë.
Faton Peci po përdor pushtetin për të mbrojtur veten duke shpërblyer familjarët e hetuesve që po e hetonin.
Kjo është fytyra e kësaj Qeverie dhe këto janë vetëm ato që ne i dimë.
E me gjasë, ne akoma dimë shumë pak për ta.