Nita Shala emërohet ambasadore e Kosovës në Itali, Osmani: Kam besim në të

Lajmin për këtë e ka dhënë presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e cila ka thënë se ka besim të plotë te ajo.

“Unë e njoh Nitën profesionalisht për rreth dy dekada dhe nuk kam dyshim se ajo do t’i shërbejë vendit të saj me nder. I uroj suksese në detyrën e re, me besim se do të punojë në forcimin e lidhjeve ndërmjet Kosovës dhe Italisë, aleat i rëndësishëm dhe i kahershëm i vendit tonë”, ka shkruar Osmani.

Nita Shala paraprakisht ishte zëvendësministre e Drejtësisë në Qeverinë Kurti 1 dhe koordinatore nacionale për parandalimin e dhunës në familje.

Në MD ishte emëruar në mars të vitit 2020.

Nita Shala është doktor shkencash në drejtësi nga Graduate Institute-Geneva. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Delighted to have appointed @NitaShala, a distinguished legal professional, as the new Ambassador of the Republic of Kosovo to the Italian Republic. I’ve known Nita professionally for about two decades, and I have no doubt she’ll serve her country honourably.

I wish her success… pic.twitter.com/ZBWI8mIEDi

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) July 15, 2024