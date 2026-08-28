​Nis protesta kundër vrasjes së grave

Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist ka nis protestën me moton “Vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare”. Protesta nisi në sheshin “Zahir Pajaziti”, për të vazhduar para Ministrisë së Kulturës dhe Qeverisë. Pjesë e protestës është edhe Vasfije Krasniqi dhe disa deputet të Aleancës.  

Lajme

28/08/2026 12:28

Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist ka nis protestën me moton “Vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare”.

Protesta nisi në sheshin “Zahir Pajaziti”, për të vazhduar para Ministrisë së Kulturës dhe Qeverisë.

Pjesë e protestës është edhe Vasfije Krasniqi dhe disa deputet të Aleancës.

 

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