“Mos thoni se kemi ditë”, Fitore Pacolli kërcënon kompaninë punuese në Podujevë
Ministrja në detyrë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Fitore Pacolli, ka vizituar sot punimet në Projektin e Banimit të Përballueshëm dhe Social në Podujevë. Gjatë vizitës, Pacolli ka ngritur shqetësimin për vonesat dhe ngecjet në realizimin e projektit, ndërsa për këtë çështje ka zhvilluar takim me përgjegjësin e kompanisë punëkryese. Ministrja ka theksuar se…
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Ministrja në detyrë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Fitore Pacolli, ka vizituar sot punimet në Projektin e Banimit të Përballueshëm dhe Social në Podujevë.
Gjatë vizitës, Pacolli ka ngritur shqetësimin për vonesat dhe ngecjet në realizimin e projektit, ndërsa për këtë çështje ka zhvilluar takim me përgjegjësin e kompanisë punëkryese.
Ministrja ka theksuar se projektet duhet të realizohen brenda afateve të përcaktuara me kontratë dhe ka paralajmëruar masa ndaj kompanive që nuk i përmbushin obligimet e tyre.
“Sot vizituam punimet në Projektin e Banimit të Përballueshëm dhe Social në Podujevë, ku ngrita shqetësimin për vonesat dhe ngecjet në realizimin e projektit, në takim me përgjegjësin e kompanisë punëkryese.
Projektet duhet të realizohen brenda afateve të përcaktuara me kontratë. Për kompanitë që nuk i përmbushin obligimet dhe afatet do të shqiptohen gjoba.
Do të jemi të pakompromis me kompanitë e papëgjegjshme.”, ka thënë Pacolli.