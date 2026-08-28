Prezenca e ShBA-së dhe BE-së sot në Kuvend, Muharremi: Zhvillim i ri dhe me shumë peshë

Prezenca e përfaqësues të Ambasadës së ShBA-së dhe të BE-së sot në sallën e Kuvendit të Kosovës, ku deputetët e PDK-së të Aleancës ishin mbledhur sërish, ka nxitur reagime. Një gjë të tillë, analisti Shenoll Muharremi ka e ka vlerësuar se veprim interesant. Në profilin e tij në Facebook, ai ka shkruar se ky është…

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28/08/2026 12:51

Prezenca e përfaqësues të Ambasadës së ShBA-së dhe të BE-së sot në sallën e Kuvendit të Kosovës, ku deputetët e PDK-së të Aleancës ishin mbledhur sërish, ka nxitur reagime.

Një gjë të tillë, analisti Shenoll Muharremi ka e ka vlerësuar se veprim interesant.

Në profilin e tij në Facebook, ai ka shkruar se ky është një zhvillim me peshë.

“Hmmmmm… zhvillim i ri dhe me shumë peshë”, ka shkruar ai.

 

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