Prezenca e ShBA-së dhe BE-së sot në Kuvend, Muharremi: Zhvillim i ri dhe me shumë peshë
Prezenca e përfaqësues të Ambasadës së ShBA-së dhe të BE-së sot në sallën e Kuvendit të Kosovës, ku deputetët e PDK-së të Aleancës ishin mbledhur sërish, ka nxitur reagime. Një gjë të tillë, analisti Shenoll Muharremi ka e ka vlerësuar se veprim interesant. Në profilin e tij në Facebook, ai ka shkruar se ky është…
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Prezenca e përfaqësues të Ambasadës së ShBA-së dhe të BE-së sot në sallën e Kuvendit të Kosovës, ku deputetët e PDK-së të Aleancës ishin mbledhur sërish, ka nxitur reagime.
Një gjë të tillë, analisti Shenoll Muharremi ka e ka vlerësuar se veprim interesant.
Në profilin e tij në Facebook, ai ka shkruar se ky është një zhvillim me peshë.
“Hmmmmm… zhvillim i ri dhe me shumë peshë”, ka shkruar ai.