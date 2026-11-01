Nis protesta kundër Qeverisë Kurti, qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit

Disa qytetarë janë mbledhur për të protestuar kundër qeverisjes së kryeministrit Albin Kurti, duke kërkuar dorëheqjen e tij. Protestuesit kanë shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me politikat dhe vendimet e Qeverisë, të cilat i konsiderojnë të dëmshme për vendin. Organizatori i protestës, Durim Aliu, kishte thënë në një intervistë për “Vox Kosova” se gjendja ekonomike…

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01/11/2026 12:14

Disa qytetarë janë mbledhur për të protestuar kundër qeverisjes së kryeministrit Albin Kurti, duke kërkuar dorëheqjen e tij.

Protestuesit kanë shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me politikat dhe vendimet e Qeverisë, të cilat i konsiderojnë të dëmshme për vendin.

Organizatori i protestës, Durim Aliu, kishte thënë në një intervistë për “Vox Kosova” se gjendja ekonomike në vend është arsyeja kryesore që e ka shtyrë të organizojë këtë protestë.

Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Kurti dhe jo shkarkimin e ministrave, pasi, sipas tij, ministrat e emëruar nga Kurti kanë të njëjtën qasje.

“Ju kisha bërë thirrje të gjithëve që të mos kërkojnë shkarkime të ministrave. Unë mendoj që cilindo që e emëron Kurti ministër, këta janë të njëjtë”, ka deklaruar Aliu.

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