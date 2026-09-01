Nis protesta e kryetarëve të komunave para Qeverisë
Ka nisur protesta e organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës para objektit të Qeverisë në Prishtinë. Protesta po mbahet në sheshin “Skënderbeu” dhe ka nisur në orën 11:00. Ajo është paralajmëruar si protestë paqësore, institucionale dhe jopartiake, raporton lajmi.net Në fotografitë që ka siguruar Lajmi.net shihet se në protestë ndodhet edhe kryetari i Drenasi,…
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Ka nisur protesta e organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës para objektit të Qeverisë në Prishtinë.
Protesta po mbahet në sheshin “Skënderbeu” dhe ka nisur në orën 11:00.
Ajo është paralajmëruar si protestë paqësore, institucionale dhe jopartiake, raporton lajmi.net
Në fotografitë që ka siguruar Lajmi.net shihet se në protestë ndodhet edhe kryetari i Drenasi, Ramiz Lladrovci dhe ai i Skenderajt, Sami Lushtaku.
Kryetarët e komunave kërkojnë mbrojtjen e buxheteve, pronës dhe kompetencave komunale, kompensimin e obligimeve që burojnë nga kontratat kolektive, financim të drejtë për komunat dhe ndalimin e ndërhyrjeve të nivelit qendror në autonominë lokale.
Në ditët para protestës, kryetarë të disa komunave kanë akuzuar Qeverinë në detyrë për bllokim të mjeteve financiare dhe ndërhyrje në kompetencat e pushtetit lokal. Megjithatë, protesta është kundërshtuar nga kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, i cili e ka cilësuar atë si të motivuar politikisht./Lajmi.net/