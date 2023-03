“Ngrin kokën” Vuçiq: Nuk planifikoj të nënshkruaj asgjë në takim me Kurtin Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq ka thënë se “nuk do të nënshkruajë asgjë” në takimin e 18 marsit më kryeminitrin Kurti në Ohër. Në një fjalim sot pasdite, Vuçiq shtoi madje se nuk ka sanjë draft të asaj që do BE-ja në dialogun mes dy shteteve, transmeton lajmi.net. “Ne e kemi dorëzuar propozimin tonë, shqiptarët…