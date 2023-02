Ngjarje si në filma në Prishtinë: Rrëmbehet një person nën kërcënimin e armës, ai arrin të arratiset Një rast i kanosjes dhe armëmbajtjes pa leje është raportuar të ketë ndodhur dje në Prishtinë. Fillimisht është raportuar se disa të dyshuar me një veturë me targa vendore, me forcë e kanë marrë viktimën mashkull kosovar dhe kanë ikur në drejtim të panjohur. Më pas viktima ka arritur që të ikë nga vetura e…