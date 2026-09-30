“Kosova qëndron”, platforma “Liria ka Emer” publikon pamje nga nata e 15 e protestës kundër verdiktit të Speciales
Platforma “Liria ka Emer”, ka publikuar pamje nga nata e 15 e protestës kundër verdiktit të Gjyaktës Speciale për ish-krerët e UÇK-ë. Kjo platformë thotë se Kosova dhe Prishtina qëndrojnë. Ndërkaq, për nesër në ora 16:00 pritet të mbahet një marsh në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së. VIDEO
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Platforma “Liria ka Emer”, ka publikuar pamje nga nata e 15 e protestës kundër verdiktit të Gjyaktës Speciale për ish-krerët e UÇK-ë.
Kjo platformë thotë se Kosova dhe Prishtina qëndrojnë.
Ndërkaq, për nesër në ora 16:00 pritet të mbahet një marsh në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së.