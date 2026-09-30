Dedaj: Gjykata Speciale është fashiste, na i ka njollosur edhe varret

Ish-ambasadori i Kosovës në Maqedoni të Veriut dhe ish-kryetari i Partisë Liberale, Gjergj Dedaj, ka komentuar vendimin e Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Dedaj e ka kritikuar ashpër punën e Dhomave të Specializuara, duke e cilësuar atë si gjykatë fashiste dhe absurde. “Unë e kam thënë në Hagë, e…

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30/09/2026 23:57

Ish-ambasadori i Kosovës në Maqedoni të Veriut dhe ish-kryetari i Partisë Liberale, Gjergj Dedaj, ka komentuar vendimin e Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Dedaj e ka kritikuar ashpër punën e Dhomave të Specializuara, duke e cilësuar atë si gjykatë fashiste dhe absurde.

“Unë e kam thënë në Hagë, e them këtu, do ta them ku të mbërri, kjo është gjykatë fashiste, kjo është gjykatë absurde”, tha ai në Klan Kosova.

“Kjo është gjykatë e cila na ka njollosur varret tona, unë kam 12 anëtarë të familjes së vrarë”, është shprehur Dedaj.

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