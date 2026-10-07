Nga kabineti i Thaçit te propozimi i Kurtit: rrugëtimi politik i Justina Shiroka Pulës
Justina Shiroka Pula është zgjedhur presidente e Kosovës më 7 tetor, pas një marrëveshjeje në çastet e fundit mes Lëvizjes Vetëvendosje në pushtet dhe Partisë Demokratike të Kosovës në opozitë, pak para përfundimit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. E njëjta u zgjodhë qysh në raundin e parë të votimit,…
Lajme
Justina Shiroka Pula është zgjedhur presidente e Kosovës më 7 tetor, pas një marrëveshjeje në çastet e fundit mes Lëvizjes Vetëvendosje në pushtet dhe Partisë Demokratike të Kosovës në opozitë, pak para përfundimit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit.
E njëjta u zgjodhë qysh në raundin e parë të votimit, me 81 vota për, minimumi i kërkuar në këtë rund.
Shiroka Pula, 72 vjeçare është betuar si presidente para deputetëve të Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e 11-të me radhë, ku edhet ha se pranon me përgjegjësi detyrën e re.
Shiroka Pula deklaroi se ky mandat nuk i përket vetëm një personi, por qytetarëve dhe shtetit.
Ajo u zotua se do të jetë presidente e të gjithë qytetarëve dhe se do ta mbrojë Kushtetutën, interesin e republikës dhe interesat e qytetarëve të Kosovës, transmeton lajmi.net.
Kundërkandidatja e saj, Eliza Hoxha, e mori një votë, ndërsa dy vota ishin të pavlefshme.
Shiroka Pula u propozua në çastet e fundit të afatit për presidentin e ri nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dhe kandidatura e saj u pranua nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza.
PDK e propozoi si kundërkandidate të saj deputeten e vet, Eliza Hoxhën.
Pas një dite ngecjesh dhe moskomunikimi direkt, Kurti dhe Hamza u pajtuan për emrin e Shiroka Pulës në fund, dhe ajo u zgjodh zyrtarisht presidenti 13 minuta pas përfundimit të afatit kushtetues, mbase duke krijuar pengesa të mundshme ligjore.
Por ku është Justina Shiroka Pula?
Justina Shiroka Pula, ekonomiste, akademike dhe ish-ministre, është zgjedhur presidente e Republikës së Kosovës me 81 vota në Kuvend. Ajo bëhet gruaja e tretë që merr drejtimin e shtetit, pas Atifete Jahjagës dhe Vjosa Osmanit. Zgjedhja e saj erdhi pas një marrëveshjeje ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, duke shmangur zgjedhjet e parakohshme.
E lindur në Prishtinë më 1953, Shiroka Pula ka një karrierë që ndërthur arsimin universitar, kërkimin shkencor dhe angazhimin në institucione. Shkollimin fillor dhe të mesëm e përfundoi në vendlindje, ndërsa më 1976 diplomoi në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Studimet pasuniversitare i përfundoi në Zagreb më 1984, në fushën e teorisë dhe politikës së zhvillimit ekonomik.
Pjesën më të madhe të jetës profesionale ia ka kushtuar universitetit. Në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Prishtinës ka punuar për dekada si profesoreshë, me angazhim në fushën e menaxhmentit. Studimet e doktoraturës i përfundoi po në këtë fakultet, ndërsa veprimtaria e saj shkencore përfshin punime, libra dhe kumtesa mbi ekonominë dhe menaxhmentin.
Përvoja e saj përfshin edhe përgjegjësi drejtuese brenda Universitetit të Prishtinës. Ka qenë shefe e Departamentit të Menaxhmentit dhe Informatikës, anëtare e Senatit dhe anëtare e Bordit Drejtues të universitetit.
Në politikë, Shiroka Pula ka shërbyer si ministre e Energjisë dhe Minierave gjatë viteve 2008–2011. Më pas, nga viti 2011 deri më 2014, ishte deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës.
Para zgjedhjes në Presidencë, ajo drejtonte Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. E zgjedhur kryetare në dhjetor 2025, Shiroka Pula u bë gruaja e parë në krye të këtij institucioni. Anëtare e Akademisë që nga viti 2016, ajo kishte mbajtur më herët edhe detyrat e sekretares së Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe të nënkryetares.
Në fjalimin pas zgjedhjes, presidentja e re e vuri theksin te përfaqësimi i të gjithë qytetarëve, duke deklaruar se mandati i saj u përket qytetarëve, institucioneve dhe shtetit të Kosovës./Lajmi.net/